Arnavutluk Başbakanı Edi Rama: "Türkiye, Avrupa'nın güvenliği için kilit bir ülke"

TİRAN (AA) - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği için kilit bir ülke olduğunu söyledi.

Rama, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunan hükümeti iş birliğinde "The Economist" dergisi tarafından düzenlenen konferansta konuştu.

Rama, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin yanı sıra Batı Balkanlar'ın geleceği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele, Arnavutluk-Yunanistan ilişkileri ve bölgenin Avrupa perspektifi gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin Yunanistan ve Türkiye ile stratejik ortak olduğunu dile getiren Rama, "Ancak Arnavutluk'un iki ateş arasında olduğunu hissetmiyorum." dedi.

Türk -Yunan ilişkileri ve bu ilişkilerin Avrupa için rolü hakkında konuşan Rama, şunları söyledi:

"Yunan-Türk ilişkisinde Avrupa için de faydalı olacak bir ilişki potansiyeli olduğuna kesinlikle inanıyorum. Çünkü Türkiye, Avrupa'nın güvenliği için kilit bir ülke, Yunanistan Avrupa'nın sınırları için kilit bir ülke. Şüphesiz diyebilirim ki, Türk Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan), Yunan karşıtı bir insan veya bir siyasetçi değil ve geçmiş şüphesiz bize gösterdi ki irade olduğunda çözüm de vardır. Diyalog, diyalog, diyalog... Başkalarına bırakmadan, başkalarını getirmeden basitçe gerçek diyalog. Hiçbir şey kolay değil, ancak yapıcı Yunan-Türk ilişkilerinin tüm Avrupa için bir katma değer olabileceği kesinlikle mümkün ve ben bundan yüzde 100 eminim."

Batı Balkanlar bölgesinin perspektifine de değinen Rama, başka bir alternatiflerinin olmadığını, tek alternatiflerinin Avrupa Birliğinin (AB) parçası olmak olduğunu kaydetti.

Kuzey Makedonya ve Yunanistan arasında isim sorununun çözümü için varılan anlaşmanın geçmişin hendeklerini kapattığını belirten Rama, bunun tarihi bir şey ve herkes için ders olduğunu söyledi.



Arnavutluk ile Yunanistan arasındaki açık meseleler hakında Rama, "Deniz alanları hakkında bahsedildiğinde, konunun üçüncü bir tarafın dostça yardımıyla veya uluslararası mahkemelerin aracılığıyla çözümü fikrinden yanayım. Bu, adil ve objektif olabilir." ifadelerini kullandı.

Nisan 2018'de Arnavutluk ile Yunanistan arasındaki deniz bölgelerinin sınırlandırılmasına ilişkin görüşmeler resmen başlamasına rağmen, taraflar arasında henüz nihai bir anlaşma olmazken, müzakereler de geçen zaman içinde askıya alınmıştı.

Rama, Atina temasları kapsamında Yunan mevkidaşı Kiryakos Miçotakis ile de bir araya gelmişti.



