Arnavutköy’ün Kültürü, Doğası ve Tarihi Fotoğraf Sergisiyle Kadraja Yansıdı

Arnavutköy’ün kültürel, doğal ve tarihi zenginliklerini farklı bakış açılarıyla görünür kılmak ve gelecek kuşaklara kalıcı bir görsel hafıza bırakmak amacıyla hazırlanan “Kültürü, Doğası ve Tarihiyle Arnavutköy Fotoğraf Sergisi” Şehir Parkı’nda ziyarete açıldı.

Karadeniz kıyılarından ormanlara, göllerden tarihi yapılara, köklü mahallelerden gündelik yaşamın renklerine kadar Arnavutköy’ün farklı değerlerini yansıtan eserler sergide bir araya getirildi. Sergide, 268 katılımcının toplam 1.727 fotoğrafla iştirak ettiği yarışmada öne çıkan eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Arnavutköy’ün Hikayesi Fotoğraflarla Anlatıldı

Küratörlüğünü Engin Uzun’un üstlendiği sergide yer alan fotoğraflar; Arnavutköy’ün doğasını, tarihini, kültürel mirasını ve insan hikâyelerini farklı bakış açılarıyla ortaya koydu. İlçenin bilinen değerlerinin yanı sıra günlük yaşam içerisinde gözden kaçabilen ayrıntıları da görünür hale getiren eserler, ziyaretçilere Arnavutköy’ü farklı kadrajlardan keşfetme imkanı sundu.

Sergiyi gezen Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, fotoğraf sanatçılarının objektifinden ilçenin farklı yönlerini inceleyerek eserler hakkında bilgi aldı. Program kapsamında yarışmada dereceye giren fotoğraf sanatçılarına da ödülleri takdim edildi.

Başkan Candaroğlu: “Her Bir Fotoğraf İlçemizin Farklı Bir Hikayesini Anlatıyor”

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, “Karadeniz’in kıyısından yemyeşil ormanlarına, göllerinden tarihi yapılarına, mahalle yaşantısından samimi insan ilişkilerine kadar Arnavutköy’ün her köşesinde ayrı bir hikaye yer alıyor. Bizler de bu eşsiz değerleri farklı gözlerden, farklı kadrajlardan görmek istedik. Birbirinden güzel kareleri yakından görme, Arnavutköy’ün güzelliklerine farklı bakış açılarıyla yeniden şahit olma fırsatı bulduk. Her bir fotoğrafın, ilçemizin farklı bir yönünü, farklı bir hikayesini bizlere anlattığını gördük.” dedi.

Yarışmaya 268 katılımcının 1.727 fotoğrafla katıldığını belirten Candaroğlu, “Her bir kare; ayrı bir emek, ayrı bir yetenek, ayrı bir sabır ve farklı bir bakış açısı taşıyor. Bu nedenle ödül alan fotoğraflarımız kadar, yarışmaya katılarak bu hikâyenin bir parçası olan, emek veren bütün katılımcılarımızı da gönülden tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Sergi 6 Eylül’e Kadar Ziyaret Edilebilecek

Arnavutköy’ün kültürü, doğası, tarihi ve insan hikayelerinden izler taşıyan fotoğrafların yer aldığı sergi, 6 Eylül’e kadar Arnavutköy Şehir Parkı’nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Fotoğraf sanatının anlatım gücüyle hazırlanan sergi, Arnavutköy’ün farklı yüzlerini tek bir seçkide buluşturarak ilçenin görsel hafızasına kalıcı bir iz bırakıyor.