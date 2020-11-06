Arnavutköy'de Tuğba Anlak'ın başından vurularak öldürülmesi davası

İSTANBUL (AA) - Tuğba Anlak'ın, Arnavutköy'deki evinde, çocuğunun gözü önünde başından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 1'i kadın 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.



İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Murat Uslu ve Mustafa Ünver katıldı.



Tuğba Anlak'ın kardeşleri olan müştekiler Ümmüye Anlak ve Leyla Arslan ile avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da yer aldı.

Duruşmada 2 kişinin tanık olarak dinlenilmesinin ardından cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, maktul Tuğba Anlak ile sanık Murat Uslu arasında bir süredir gönül ilişkisi bulunduğu, sanıkların 31 Temmuz 2019'da, maktulün olay tarihinde 6 yaşında olan kızıyla birlikte taşınma hazırlığı yaptıkları eve gittikleri anlatıldı.

Sanık Uslu ile maktul Anlak'ın elektrik abone işlemleri için birlikte evden çıkmalarının ardından aralarında tartışma yaşandığı belirtilen mütalaada, eve döndükten sonra maktulün sanıklara evden gitmelerini söylediği aktarıldı. Mütalaada, sanıkların evden ayrılıp araçlarına bindiği ancak Murat Uslu'nun aracın kaputundan aldığı silahla geri dönerek pencereden eve girdiği kaydedildi.

Sanık Mustafa Ünver'in de Uslu'nun peşinden eve gittiği bildirilen mütalaada, maktulün, gezdirmesi amacıyla çocuğunu Ünver'e verdiği anlatıldı. Mütalaada, çocuk ile Ünver'in birkaç adım attıktan sonra Uslu'nun maktulün kafasına bir el ateş ederek öldürdüğü belirtildi.

Olayın ardından sanıkların birlikte kaçtıkları ve Ünver'in silahı ormanlık alana sakladığı anlatılan mütalaada, Uslu'nun savunmalarında maktulün haksız tahrike neden olacak sözler sarf ettiğini ve silahın yanlışlıkla ateş aldığını ileri sürdüğü ancak silahın ateş etmeye hazır kurulu bir vaziyette bulunması dikkate alındığında beyanlarına itibar edilemeyeceği ifade edildi.

Mütalaada, Uslu ile arkadaş olan sanık Mustafa Ünver'in olay günü maktulün isteği üzerine küçük çocuğu gezmeye götürdüğü anlatılarak, "Meydana gelen öldürme nedeniyle olayın vahameti de dikkate alındığında sanıkla birlikte kaçmasının ve kaçtıkları yerde silahı saklamasının kasten öldürme suçuna 'yardım eden' anlamına gelmeği gibi suç işlemeyi teşvik veya suç işleme kararını kuvvetlendirdiği hususu ispatlanmamıştır." denildi.

Suçta kullanılan silahın sanık Pelin Altun'un birlikte yaşadığı Mehmet T'ye ait olduğu ve Altun'un evinde muhafaza edildiği belirtilen mütalaada, "Maktulün, Altun'un arkadaşı olduğu ve zaman zaman evinde kaldığı, sanık beyanları ve tüm deliller dikkate alındığında, suçta kullanılan silahı Altun'un Uslu'ya vererek suça iştirak ettiğine dair delil elde edilememiştir." ifadeleri kullanıldı.

Mütalaada, sanık Murat Uslu'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsine, "hakaret" ve "tehdit" suçlarından beraatine karar verilmesi istendi.

Sanıklar Pelin Altun ve Mustafa Ünver'in "kasten öldürmeye yardım" suçundan beraatlerine karar verilmesi istenen mütalaada, Ünver'in tahliyesine Uslu'nun da tutukluluk halinin devamına hükmedilmesi talep edildi.

Tarafların mütalaaya karşı süre istemelerinin ardından ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Murat Uslu'nun tutukluluk halinin devamına, Ünver'in ise tahliyesine hükmetti.

Sanıklar ve müdahil avukatlarına süre veren heyet, duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi



Eşinden ayrıldıktan sonra Antalya'dan İstanbul'a taşınan ve burada bir kafe açan Tuğba Anlak, iş yerine gelen ve kendisini mimar olarak tanıtan Murat Uslu ile arkadaşlık kurmuş, işleri iyi gitmeyince kafeyi devrederek başka bir eve taşınmıştı.



Olayın yaşandığı gün Murat Uslu ve kafede çalışan Mustafa Ünver, 31 Temmuz 2019'da Anlak'ın evinin bulunduğu yeni adrese gelmiş, Uslu, araçta bulunan silahını alarak evin penceresinden içeri girip 6 yaşındaki Almira'nın gözü önünde annesini darbetmiş, başından silahla yaralamıştı.



Uslu, devredilen kafenin parasını alarak olay yerinden kaçmıştı.



Soruşturma kapsamında polis ekipleri, Uslu ile Ünver'i yakalamış, adliyeye sevk edilen Murat Uslu tutuklanmış, Ünver ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmış, bir süre sonra tutuklanmıştı.



Tuğba Anlak, tedavi gördüğü hastanede 27 Ağustos'ta yaşam savaşını kaybetmişti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık Murat Uslu için "kasten öldürme", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından müebbet hapis ve 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istenmişti.



İddianamede, diğer sanıklar Mustafa Ünver ile olayda kullanılan silahı temin ettiği iddia edilen Pelin Altun'un, "kasten öldürmeye yardım" suçundan 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.



