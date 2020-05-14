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Aktüel

Arnavutköy'de taksicinin gasbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-05-14 16:09:39 -
Arnavutköy'de taksicinin gasbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de bir taksicinin bıçak tehdidiyle gasbedilmesi, aracın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Arnavutköy'de bir taksiye müşteri olarak binen kişi, müsait bir yerde inmek istediğini söyledi. Şüpheli, taksiden inmeden önce cebindeki bıçakla şoför Yılmaz Kasap'ı tehdit ederek, para istedi.

Kasap, cebindeki 600 lirayı şüpheliye verdi. Paraları alan şüpheli, hızla taksiden inerek olay yerinden uzaklaştı.

Taksi şoförü Yılmaz Kasap, olaydan sonra emniyete giderek şikayette bulundu.

Taksicinin bıçak tehdidiyle gasbedilme anları ise aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis taksinin güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheliyi arıyor.

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