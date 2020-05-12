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Aktüel

Arnavutköy'de servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-05-12 18:55:07 -
Arnavutköy'de servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de servis minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hadımköy Mahallesi Dursunköy Caddesi'nde seyir halinde olan servis minibüsünden yanık kokusu geldiğini duyan şoför ve araçtakiler aşağı indi.

Servis minibüsü bir anda yanmaya başlarken, dakikalar içerisinde alevler aracın tamamını sardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma da patlama ihtimaline karşı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.


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