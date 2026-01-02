Arnavutköy'de markete kurşun yağmuru: Saldırgan 14 yaşında çıktı!

Arnavutköy İslambey Mahallesi’nde meydana gelen olayda, henüz 14 yaşındaki M.A.D., motosikletiyle bir zincir market şubesini hedef aldı. Marketin önüne gelen çocuk saldırgan, yanındaki silahla içeriye doğru 4 el ateş ederek çevrede büyük korku yarattı.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Saldırı sırasında market camları ve reklam panoları isabet alırken, mermilerin kimseye isabet etmemesi olası bir faciayı önledi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek inceleme yaparken, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

ÇOCUK BÜRO EKİPLERİ YAKALADI

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları takip sonucu 14 yaşındaki M.A.D.'yi kısa sürede gözaltına aldı. Küçük yaştaki şüphelinin marketi neden hedef aldığı henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği bildirildi.