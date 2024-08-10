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Yerel Arnavutköy’de kan donduran görüntü! Sokak ortasında eşini öldürdü
Yerel

Arnavutköy’de kan donduran görüntü! Sokak ortasında eşini öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-08-10 16:12:00 - 2024-08-10 16:17:16

İstanbul Arnavutköy'de Serpil Gül, boşanma sürecindeki eşi Harun Gül tarafından sokak ortasında kafasından 3 el silahla ateş edilerek öldürüldü. Olay, Harun Gül'ün sünnet olan çocukları nedeniyle yaşanan tartışmanın ardından gerçekleşti. Dehşet anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde 13.45 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 2 yıldır boşanma aşamasında olan Serpil Gül (35) ile Harun Gül (40) dün 2 çocuğundan birisinin sünnet töreni için bir araya geldiler. İkili arasında bu sabah ise ‘çocuklara sen bak’ meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Harun Gül, yanındaki silahla birlikte eşi Serpil Gül’ü sokakta kovaladı. Gül, sokak ortasında yere düşünce Harun Gül tarafından başından 3 el silahla vurularak öldürüldü.

Öldürdükten sonra başında bekledi

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans geldi. İddiaya göre ambulansın sokağa girmesine izin vermeyen Harun Gül, öldürdüğü eşinin başında bekledi. Olay yerine polis ekiplerinin araç megafonu ile çağrı yaptığı Harun Gül polise silahıyla birlikte teslim oldu.

Dehşet anları cep telefonu kamerasında

Yaşanan dehşet dolu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Harun Gül’ün Serpil Gül’ü silahla kovalaması, vatandaşların ‘dur yapma’ uyarılarına rağmen yere düşen kadına silahla art arda ateş etmesi yer aldı. Görüntülerin devamında ise Harun Gül’ün yere yatırıldıktan sonra polisin teslim alması ve vatandaşların dövdüğü anlar da görüldü.
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