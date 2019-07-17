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Arnavutköy'de feci kaza! Camdan fırlayıp öldü

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:51
Arnavutköy'de feci kaza! Camdan fırlayıp öldü

İstanbul'da Arnavutköy - Hadımköy yolu Sazlıbosna Köprüsünde meydana gelen kazada Sertif Başak (39) yönetimindeki 59 ZF 627 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Yusuf Çetintaş yönetimindeki 34 EZ 9628 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile minibüs şoförü Sertif Başak araç içerisinden fırlayarak yola savruldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki yaralı da hastaneye kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, minibüs sürücüsü 3 çocuk babası Sertif Başak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası Hadımköy - Arnavutköy yolu bir süre trafiğe kapatılırken kaza yerindeki temizleme çalışmalarından sonra trafik kontrollü bir şekilde açıldı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:51
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