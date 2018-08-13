Arnavutköy'de dalgalara kapılan 14 yaşındaki kız çocuğu kayboldu

Sultangazi'de ikamet eden Ramazan Akdağ, kardeşini de ailesiyle alarak, Tayakadın'daki baldızının evine gitti. Daha sonra 3 aile piknik yapmak için Karaburun Sahili'ne gitti.

Bu sırada öğle vaktinde ailelerin 3 çocuğu yüzmek için denize girdi.

Kısa süre sonra 3 çocuk dalgalara kapıldı. Bağrışmaları duyan Ramazan Akdağ ve çevredekilerin yardımıyla 2 çocuk kurtarılırken, 14 yaşındaki Edanur Erol, akıntıyla sürüklenerek gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri, belirtilen bölgede arama yaptı. Yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından kız çocuğu bulunamadı. Çalışmalarına ara veren ekipler, yarın sabah saatlerinde devam edecek.

Bu arada kız çocuğunun ailesinin ve olay yerine gelen yakınlarının bekleyişi sürüyor.