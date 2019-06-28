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Armutlu’da organik çiftlik sezonu başladı

Şehir hayatından bunalıp yeşil hayata geçiş yapmak isteyenler rotasını Armutlu’ya doğru çeviriyor.

28 Haziran 2019 Cuma 14:20
Armutlu’da organik çiftlik sezonu başladı

Şehir hayatından bunalıp yeşil hayata geçiş yapmak isteyenler rotasını Armutlu’ya doğru çeviriyor. İlçede doğal hayat sunulan, organik çiftlik sezonu başladı.


Modern hayatın temposundan uzaklaşmak ve doğal yaşamı deneyimlemek isteyenler Yalova’nın Armutlu ilçesineyöneliyor. Doğayla iç içe bir hayata sürülen organik çiftliklerde sezon başladı.


Bu çiftliklerden bir tanesi mevsimlik olarak hizmet veren Hakkı Bey Çiftliği, sezonu açtığını duyurdu. Çiftlikte, 60 dönüm arazide organik tarım hizmeti veriliyor.


Son yıllarda dünyada gelişim gösteren ve buna paralel olarak Türkiye’de de yaygınlaşan ekolojik köy yerleşimlerinin şehrin kalabalığından sıkılan ve tamamen organik bir hayat arayanların tercihi olduğunu belirten çiftliğin kurucusu Aydın Hasmaden, “Biz Yalova’nın Armutlu ilçesinde 60 dönümlük bir arazide organik tarım hizmeti veriyoruz. Tüm ürünlerimizi mevsiminde yetiştiriyor ve sizlere sunuyoruz. Böylece Hakkı Bey Çiftliği’nde hormonsuz şekilde üretilen sebze meyvelerin lezzetini koruyoruz. Doğanın bizlere verdiğini siz müşterilerimizle aynı saflığı ile paylaşıyoruz. Mangal keyfini sevenlere “ kendin pişir, kendin ye” alanımız mevcuttur. Üstelik doğayla iç içe mekânımızda organik ürünlerle hazırlanan sağlıklı bir kahvaltı için ilk durağınız çiftliğimiz olmalı” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:20
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