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Kadın - Aile Armut reçeli nasıl yapılır? Tam ölçülü armut reçeli
Kadın - Aile

Armut reçeli nasıl yapılır? Tam ölçülü armut reçeli

Kolay armut reçeli tarifi | Kahvaltıların olmazsa olmazı reçeli evlerinizde olaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki, armut reçeli nasıl yapılır? Ev yapımı armut reçeli tarifi

Yeniakit Publisher
2022-01-05 23:11:00 -
Armut reçeli nasıl yapılır? Tam ölçülü armut reçeli

Armut reçeli hazırlamak isteyenler gerekli malzemeleri araştırıyor. Peki, kaç kilo armutla ne kadar reçel yapılır?

Tam ölçülü armut reçeli

Malzemeler:

  • Yarım kilo armut
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 2 su bardağı su
  • 3 adet karanfil
  • 1 tane çubuk tarçın
  • Yarım limonunun suyu

Armut reçeli nasıl yapılır?

Öncelikle armutları güzelce yıkayıp kabuklarını soyun.

Ardından armutları ortadan ikiye kesin ve çekirdekli kısmı çıkarın.

Armutları küp küp doğrayın.

Bir tencerenin içerisine armut, su ve şekeri alıp pişmeye bırakın.

5-6 dakika sonra tencereye tarçın ve karanfilleri ekleyin.

Ara ara karıştırarak reçeli pişirin.

Yaklaşık 45-50 dakikada reçel kıvam alacaktır.

Kıvam alan ve rengi dönen reçele limon suyunu ekleyip karıştırın.

Limonu ekledikten sonra reçeli 5 dakika daha pişirin sonrasında ocaktan alın.

Ilınan reçeli kavanozlara alın ve soğuduğunda ağzını kapatıp saklayabilirsiniz.

Afiyet olsun.

(Ölçüleri artırarak daha fazla reçel hazırlayabilirsiniz.)

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