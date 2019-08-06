Armin Djerlek sağlık kontrolünden geçti

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Armin Djerlek, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlıların Partizan'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Djerlek, kan tetkiklerinin yapılmasının ardından, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.



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