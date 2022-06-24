Marmaris’te bugün hava nasıl olacak? Marmaris’te bugün yağış var mı, rüzgarın şiddeti en yüksek nem oranı kaç?

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda 21 Haziran Salı akşamı çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Kütahya, Denizli, Çankırı ve Diyarbakır çevreleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Kocaeli, Isparta, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Burdur'un doğu, Antalya'nın iç kesimleri, Kars ve Erzurum'un kuzey, Tunceli ve Malatya'nın kuzeybatısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Marmaris hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son dava durumu raporuna göre bugün Güney Ege’de rüzgarın batı ve kuzeyden kuvvetli (40-60 km(sa) esmesi bekleniyor. Marmaris’te bugün en düşük hava sıcaklığı 24 derece, en yüksek hava sıcaklığı ise 34 derece olacak. Nem oranı ise en düşük yüzde 31, en üksek yüzde 73 olarak tahmin ediliyor.

Marmaris orman yangını son durum ne?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yangına ilişkin açıklama yaptı. Bölgedeki son durumu aktaran Bakan Koca, 'Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü Bördübet mevkiinde meydana gelen orman yangınında, son durum itibariyle yangından 29 kişi etkilendi. 12 kişi olay yerindeki ambulanslarla hastaneye nakledildi, 17 kişi ise nakle ihtiyaç duymadı. Hastanede tedavisi devam eden 2 kişi var' dedi.

Marmaris'te ormanı kim yaktı?

Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili, bir kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Soylu, yakalanan kişinin, "aile arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kızarak ormanı yaktığını" kabul ettiğini açıkladı. Marmaris’te ormanı yakan kişinin 988 Marmaris doğumlu Saçit Ayhan olduğu ortaya çıktı.