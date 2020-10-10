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Aktüel Arkeoloji merakı 46 yaşında üniversite öğrencisi yaptı
Aktüel

Arkeoloji merakı 46 yaşında üniversite öğrencisi yaptı

Düzce'de yaşayan 2 çocuk annesi Hatice Kutbay, eşinin desteğiyle girdiği üniversite sınavında Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünü kazandı - Hatice Kutbay: - "Kadınların her şeyi yapabileceğine, yaşın hiçbir şeyin önünde durmayacağına inanıyorum. Önemli olan sizin kendinizi sürekli geliştirmeniz" - DÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Emre Okan: - "Bu bölüm biraz merak işi. Biz kendisinin bölümümüzü tercih etmiş olmasından çok memnunuz"

Yeniakit Publisher
2020-10-10 12:17:49 -
Arkeoloji merakı 46 yaşında üniversite öğrencisi yaptı

DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Düzce'de, 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Hatice Kutbay, eşinin desteğiyle girdiği üniversite sınavında Düzce Üniversitesi (DÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünü kazanarak çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Aslen Gaziantepli olan ve doktor eşinin görevi nedeniyle Düzce'de yaşayan Kutbay, çocukluk yaşlarında arkeolojiye ilgi duymaya başladı.

Yaklaşık 25 yıl baba mesleği olarak aşçılık yapan Kutbay'ın bu süre zarfında arkeolojiye ilgisi azalmadı.

Türkiye'nin ve dünyanın birçok bölgesindeki kazı alanlarını ve tarihi bölgeleri gezen, arkeolojiyle ilgili birçok kitap okuyan Kutbay, aşçılık mesleğini bırakıp bu alana yönelmeye karar verdi.

Kutbay, arkeolojik terimleri öğrenmek için Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümünü kazanarak lisans eğitimini tamamladı.

Daha sonra arkeolojiye ilgisini akademik boyuta taşımak için eşinin desteğiyle üniversite sınavına giren Kutbay, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünü kazandı.

- "Kendimi bu alanda geliştirmek istiyorum"

Hatice Kutbay, AA muhabirine, arkeolojiye çok meraklı olduğunu ve kendisini bu alanda kendisini geliştirmek için çaba sarf ettiğini söyledi.

Üniversite sınavına eşinin desteğiyle hazırlandığını ve istediği bölümü kazandığını aktaran Kutbay, "Ben artık arkeoloji birinci sınıf öğrencisiyim. Senelerdir arkeoloji kaynaklarını okuyorum, araştırıyorum, müzeleri geziyorum. Kısmet olursa bu konuda ilerlemek istiyorum." dedi.

Kutbay, arkeoloji alanında yüksek lisans da yapmak istediğini anlatarak, "Hocalarla kazılara gitmek istiyorum. Kadınların her şeyi yapabileceğine, yaşın hiçbir şeyin önünde durmayacağına inanıyorum. Önemli olan sizin kendinizi sürekli olarak geliştirmeniz. Okumanız, hayata bakış açınızı ve çerçevenizi genişletmeniz önemli." diye konuştu.

- "Bize çok faydası olacağını düşünüyorum"

DÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Emre Okan ise okumanın yaşının olmadığını vurguladı.

Arkeolojinin çok farklı bir bölüm olduğuna dikkati çeken Okan, "Bu bölüm biraz merak işi. Biz kendisinin bölümümüzü tercih etmiş olmasından çok memnunuz. Henüz dönemin başındayız ama kendisinden çok verim alacağımıza ve kendisine çok şey katacağımıza inanıyoruz. Hatice hanımın bu bölüme gelmeden önce kendi altyapısını oluşturduğunu görüyoruz. Merakı var, araştırmayı seviyor. Bize çok faydası olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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