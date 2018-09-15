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Arkaşının boğazını kesti, mahkemede 'ben şizofrenim' dedi

Bursa'da birlikte alkol aldığı arkadaşını önce bıçaklayıp ardından boğazını keserek öldüren ve ilk kez hakim karşısına çıkan Yılmaz Koçak, şizofren olduğunu, yaşananları hatırlamadığını söyledi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 11:32
Arkaşının boğazını kesti, mahkemede 'ben şizofrenim' dedi

Bursa'da Tophane yamaçları olarak bilinen bölgede akşam saatlerinde birlikte alkol aldığı arkadaşı Celil Tükenmez'i önce bıçaklayan ardından boğazını keserek öldüren Yılmaz Koçak ilk kez hakim karşısına çıktı. Canavarca his saikı ile adam öldürmek suçundan müebbet hapis talebiyle yargılanan Koçak, duruşmada şizofren hastası olduğunu, daha önce psikolojik tedavi gördüğünü dile getirdi.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya taraflar, yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Yılmaz Koçak, olay günü yaşananlara dair hatırladığı bir şey olmadığını söyledi. Daha önce bir başka arkadaşını kavga sırasında öldürdüğünü ve 6 yıl yattıktan sonra tahliye olduğunu, daha sonra bir başka kişiyi yaraladığını ve 1 buçuk yıl cezaevinde kaldığını dile getiren Koçak, "Celil Tükenmez benim yakın arkadaşımdır. Kendisi benim çocukluk arkadaşımdır. Hatta birbirimize kardeşim deriz. Ben işlediğim bu 2 suçtan dolayı cezaevinde yattığım süreçte şizofreni tedavisi gördüm. Bursa ve İstanbul illerinde bu rahatsızlığım ile ilgili tedavi gördüm ve tedavim devam etmektedir. Ben normalde her gün doktorumun bana verdiği 3 ilaç kullanıyorum. Olay günü ilaçlarımı aldım. Bu ilaçları aldıktan sonra ertesi güne kadar yaşanan hiçbir olayı hatırlamıyorum. Sadece bana anlatılan olayın akşamında hastanede olduğumu, göğsümün ağrıdığını ve ambulans sesi duyduğumu hatırlıyorum. Kolluktaki ifademde de olayı hatırlamadığımı, hatırladığım takdirde ilgili kurumlarla paylaşacağımı söylemiştim" dedi.

Duruşma, akli dengesinin yerinde olmadığını ileri süren sanıkla ilgili adli tıp kurumundan gelecek raporun beklenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 11:32
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. Cinayet
  4. Arkadaşının boğazını kesti
  5. Adam öldürme
  6. mahkemeye çıktı
  7. Şizofrenim dedi

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