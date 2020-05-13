'Arkasında Akın İpek var' diyen gazeteciden çarpıcı iddia: Halk TV'nin sahibi tarafından ölümle tehdit edildim

Gazeteci Sabahattin Önkibar, YouTube kanalından yayınladığı videoda, ''Halk TV'nin görünen sahibi ya da Deniz Baykal'dan satın alan sahibi'' olarak nitelendirdiği Cafer Mahiroğlu tarafından aranarak ölümle tehdit edildiğini iddia etti.

Önkibar, söz konusu tehdinin nedeni olarak ise, ''Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun arkasında FETÖ yani Akın İpek var'' söylemini işaret etti.

'Seni öldürtürüm'

Önkibar yayınladığı videoda, “Sabahattin Önkibar seni öldürtürüm” dedi. Evet evet telefonda aynen bunu kullandı” ifadelerini kullandı.

Önkibar söz konusu olaya ilişkin olarak sözlerine şöyle devam etti:

“Peki Kemal Kılıçdaroğlu bunu niye yapmıyor? Yani FETÖ ve PKK'yı niye karşısına almıyor? TESEV kuruculuğu perde arkası nedir? Kaset ile genel başkan olmasının perde arkası nedir? Bunlar cevap arayan sorular, buradan hareket ile gelelim son hadiseye.

Halk TV'nin görünen sahibi ya da Deniz Baykal'dan satın alan sahibi Cafer Mahiroğlu tarafından tehdit edilmeme.

Cafer Mahiroğlu 1966 doğumlu, bu arkadaş hakkında hiçbir fikrim yok, bilgim yok, ama dünkü videomda izlemeyenler oradan izleyebilir, bana şahsıma gelen bir bilgiyi iddia kabilinde aktardım dedi ki, “Halk TV'nin satın alan Cafer Mahiroğlu’nun arkasında FETÖ yani Akın İpek onun parası var.”

Ben bunu tekrar tekrar söylüyorum.

Dün telefonum çaldı. Telefon kayıt duruyor 44 77 68 82 41 42 no'lu bir numara. Belli ki yurtdışında, bastım düğmeye “Buyurun” dedim, dedi ki ben “Cafer Mahiroğlu, Sabahattin Bey siz misiniz?” “Evet benim buyurun” demem ile beraber ergen tavırlar ile şahsıma karşı saldırıya geçti.

Önce dedi ki “seni mahkemeye verdim”, “İyi yaptınız” dedim “olabilir” dedim.

Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görevde olan bakanı hakkında “Lütfi Elvan FETÖ evlerinde kaldı FETÖ'cü” bunu yazdım. Bakan o zaman görevde. Kalkınma Bakanı, beni hemen yargıya şikayet etti. Yargı beni akladı.” dedi.

“Benim amacım FETÖ illetine zilletine karşı bir medya mensubu olarak, devlete FETÖ sızmallarına karşı toplumu, kamuoyunu uyarma.

Buradan hareket ile, ben mevcut bir Bakanlığı bile FETÖ hakkında, “FETÖ'cü iddiaları var araştırsın” diyebiliyorum ve bu suç olmuyor da, bir medya patronunun meçhul karanlık karanlıktan kastım çok bilinmeyen anlamında kullanıyorum bu ifadeyi, biri geliyor ana muhalefet partisi, ana muhalefet görünümlü bir televizyon kanalını satın alıyor ve hakkında bir sürü şayia ortaya çıkıyor bu ismin televizyonu alması sonrasında Sezgin Tanrıkulu, Şirin Payzın gibiler sahne alıyor. Murat Sabuncu gibiler FETÖ-PKK ekseninde olduğu bilinen hatta çok sık yakıştırılan durumlarda iddia kabilinde aktarayım elbette, kanıtlanmadığı için,bu isimler nasıl oldu için oldu bunlar geldi.

''En çok izlenen programları neden kaldırdınız" eleştirisinde bulundum

Cumartesi akşamları çok izlenen Ümit Özdağ, Ufuk Söylemez Abdüllatif Şener, Tayyip Pekşen gibi benzeri isimler çıkıyor milleti toplumu aydınlatıyordu.

Zaman zaman PKK ve FETÖ’yüde eleştiriyordu ve bunlar en çok izlenen programdı Halk TV'nin.

Bunları niye kaldırdınız FETÖ’mu rahatsız oldu? PKK’mı rahatsız oldu? diye gündeme getirdim.

Bu isim Cafer Mahiroğlu bu sorularıma cevap vereceğine, telefonu açar açmaz bana saygısız ifadeler bile saldırmaya başladı.

Ben hatta şunu söyledim “Bir cevabınız var ise, bana gönderin hemen bir gün sonra yarına “Efendim biz böyle bir iddiada bulunduk ama Cafer Mahiroğlu şu karşılığı verdi” diye aynen yayınlarım dedim.

Buna rağmen bu ergen şarlatan üslubu ile saldırmaya devam etti.

Sandı ki beni korkutacak, bak buradan çağrı yapıyorum Cafer ergen, ben senin gibi şarlatanlar çok gördüm, çok ardında bıraktım. Sen ve senin gibiler beni korkutamaz. Beni ürkütemez, ben PKK'nın FETÖ'nün tehditlerine eğilmedim.

Ben yolsuzluk haberleri yaptığı müteahhitlerin tehditlerine eğilmedim. Ben değil sana insana eğilmem onu bilmeni isterim. Beni biraz araştırırsa insana eğilmeyeceğimi, insandan korkmayacağı mı duyarsın bilirsin.

Evet, belki paran çok, bana söylediğin ifadeyi de aktaracağım. Belki FETÖ’ye güveniyorsun belki PKK'ya.

Hangi birine güveniyorsun bilmiyorum güvenip güvenmediğini de bilmiyorum onlarla ilişkin var mı, onu da bilmiyorum, kanıtlayamayacağım için, ancak şunu söylemek istiyorum, bana öyle bir ifade kullanamazsın, kullandırtmam.

Meydan okuyorum hodri meydan diyorum. Peki ne mi dedi, “Sabahattin Önkibar seni öldürtürüm” dedi. Evet evet telefonda aynen bunu kullandı. Tabii şimdi bunun belki yalanlayacaktır ki, muhtemelen yalanlayacak. Ama telefonumda aranan benim telefon numarasını az önce aktardım.

Buradan hareket ile savcılara suç duyurusunda bulunuyorum “Bu Cafer Mahiroğlu kimdir, neyin nesidir, bir gazeteciyi tehdit etme cüretinde nasıl bulunabilir?”