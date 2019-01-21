Arkas Spor'un konuğu İkbal Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Efeler Ligi 12. hafta erteleme maçında yarın İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı konuk edecek Arkas Spor'un kulüp basın sözcüsü Uğur Özden, "Her maç bizim için çok değerli." dedi.

Özden, yaptığı açıklamada, aldıkları galibiyetlerle zirveye adım adım yaklaştıklarını belirtti. Yükselişlerini İkbal Afyon Belediye Yüntaş maçıyla sürdürmek istediklerini aktaran Özden, "Ligdeki güzel oyunumuzu İkbal Afyon Belediye Yüntaş karşısında da devam ettirmek istiyoruz. Her maç bizim için çok değerli. Taraftarımızı da desteğe davet ediyoruz." ifadelerini kullandı. Arkas Spor ile İkbal Afyon Belediye Yüntaş arasındaki müsabaka Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde yarın saat 18.00'de oynanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.