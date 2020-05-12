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Spor

Arkas Spor taraftara, oyunculara ve teknik ekibe teşekkür etti

Yeniakit Publisher
2020-05-12 12:26:34 -
Arkas Spor taraftara, oyunculara ve teknik ekibe teşekkür etti

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, şampiyonun belirlenmediği sezonu 2. sırada bitiren mavi-beyazlı ekibin sporcularına, teknik ekibe ve taraftarlara teşekkür etti.

Arkas Spor'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Türkiye Voleybol Federasyonunun aldığı kararla 2019-2020 sezonunun play-off maçları oynatılmadan sonlandırıldığı belirtildi.

Ligde ikinci sırada bulunduklarının bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şampiyonun belirlenmediği sezonu takımımız 2. sırada bitirdi ve ülkemizi önümüzdeki yıl CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazandı. Sporcularımıza, teknik ekibimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza sezon boyunca göstermiş oldukları performans ve özverili çalışmalarından ötürü tebriklerimizi iletiyoruz ve siz; takımımızı sahada yalnız bırakmayan tüm voleybolseverlere de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağlıklı, güzel günlerde, dolu tribünler önünde nice başarılarda buluşmak dileğiyle."

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