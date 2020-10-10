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Spor Arkas Spor, deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşılaşacak
Spor

Arkas Spor, deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-10-10 09:33:35 -
Arkas Spor, deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşılaşacak

İZMİR (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 4 maçını kazanan Arkas Spor, 8. hafta mücadelesinde yarın Fenerbahçe HDI Sigorta'ya konuk olacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, son 4 maçtaki performanslarını Fenerbahçe HDI Sigorta karşısında da sürdürmek istediklerini belirtti.

Ligin kaliteli 2 ekibinin mücadelesinin nefes keseceğine inandığını kaydeden Özden, "Zirveyi yakından ilgilendiren mücadeleyi kazanarak üst üste 5. galibiyetimizi almak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkas Spor arasında yarın saat 19.00'da başlayacak mücadele, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.


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