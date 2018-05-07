Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

Arkadaşları damada neler taktılar neler?

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Celal Damarlı (32) ile Didem Çolak'ın(27) düğünlerinde arkadaşları damada mutfakta kullanması için önlük, hamur açması için merdane, süt, biberon gibi eşyalar taktı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:17
Arkadaşları damada neler taktılar neler?

Malkara'da dekorasyon işleriyle uğraşan Celal Damarlı ile muhasebecilik yapan Didem Çolak, düzenlene düğün töreniyle dünya evine girdi. Düğünde takı töreni sırasında sıraya giren arkadaşları damat Celal Damarlı'ya para ve altın yanı sıra mutfakta kullanması için

önlük, mama önlüğü, kalp ışıldak, ayva, hamur işi açımında kullanılan merdane, süt, biberon, emzik, gül ile birçok eşya takarak mutluluklar diledi. Takı sırasında takılanları gören çift ile davetliler şaşkınlık yaşadı.

Damada sürpriz yapmak istediklerini belirten Celal Damarlı'nın arkadaşları, çocukluk arkadaşlarına yaptıkları uygulamanın bir gelenek olduğunu söyleyerek, çifte mutluluk dilediler.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:17
  1. Tekirdağ
  2. Malkara
  3. Celal Damarlı
  4. Didem Çolak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransızlar batıyor! Air France tarihten siliniyor
    1. Fransızlar batıyor! Air France..
    2. Çocuklarda marka takıntısına dikkat!
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine..
    4. THY'den bir ilk daha!
    5. Meral Akşener Bağcılar'da!
    6. Japon devi üretimi bırakıyor!
    7. İşte CHP-HDP kardeşliği
    8. Karamollaoğlu'na destek mi veriyor?..
    9. AK Parti'li vekil canlı yayındayken..
    10. AK Parti'de düğün heyecanı! İki isim..
    11. Kenan Sofuoğlu kimdir? Erdoğan neden..
    12. Bomba denilince başkası kaçar bizim..
    13. Türkiye 2. sıraya yükseldi
    14. Soğan deyip geçmeyin! Bir sağlık iksiri
    15. Diyarbakır'da öğrenci servisi..
    16. Sivas'ta kazan patladı halk dağılan..
    17. Damadın şansızlığı nikaha engel olamadı
    18. Pişkin hırsızlardan gazetecilere şok!..
    19. Aydın Doğan Türkiye'ye dönüyor!
    20. 24 Haziran AK Parti Mersin..
    Kuveyt Türk
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Türklere böyle seslendi: Ülkeme gelin ve beni arayın
    Türklere böyle seslendi: Ülkeme gelin ve beni arayın
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı