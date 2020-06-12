Arkadaşını yanlışlıkla vurarak ölümüne neden olan gence 6 yıl hapis istemi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde arkadaşı Batuhan Demirhan'ı (17) yanlışlıkla vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan genç hakkında "taksirle öldürme" suçundan iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Tutuklu sanık T.K. (17) hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

"Taksirle öldürme" suçundan iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası talebiyle sanık T.K. hakkında hazırlanan iddianame, Kocaeli Çocuk Mahkemesince kabul edildi.

İddianamedeki beyanında sanık T.K, fotoğraf ve video çekimi için Batuhan'ın babasına ait silahla oynadığını belirterek, fotoğraf ve video çekimi bittikten sonra tabancanın namlusunun nereye baktığını dahi fark etmeden silah elindeyken bir anda patladığını kaydetti.

Arkadaşının vurulduğunu dile getiren T.K, bundan dolayı çok üzgün ve pişman olduğunu bildirdi.

Sanığın yargılanmasına 10 Aralık'ta Kocaeli Çocuk Mahkemesinde başlanacak.

- Olay

Kadıköy Mahallesi Güvercin Sokak'ta 21 Aralık 2019'da Batuhan Demirhan (17), ders çalışmak için evine çağırdığı arkadaşlarıyla babasına ait ruhsatlı silahla oynamaya başlamıştı.



Silah T.K'nın elindeyken tabancadan çıkan kurşun Demirhan'ın sırtına isabet etmişti.



Ağır yaralanan genç, ambulansla kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.



T.K. ise polis ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



