Arkadaşını silahla vuran kişi yakalandı

Olay, 5 gün önce İzmit ilçesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 41 SA 267 otomobilde oturan sürücü F.S. (42) ile arkadaşı S.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle S.E. tabancasını çıkardı. Aralarında çıkan arbedede silah patladı. F.S. silahtan çıkan kurşunla çenesinden yaralanırken, S.E. ise olay yerinden kaçtı. Yaralanan sürücü de can havliyle olay yerinden aracıyla uzaklaştı.

Yaralı şekilde Gölcük ilçesi Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi Abdülhamit Han Caddesi'ne kadar gelen F.S., eşini arayarak yaralandığını bildirdi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde firari şahıs S.E., 5. gün yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesinde arkadaşı ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu söyledi. Savcı karşısına çıkarılan S.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.