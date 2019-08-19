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Arkadaşını örnek aldı, tatil için geldiği Konya'da İslam'la şereflendi

18 yaşındaki Avusturya vatandaşı Stefani Anrain, Almanya'da Müslüman bir arkadaşının yaşantısını örnek alarak tatil için geldiği Konya'da düzenlenen merasimle Müslüman oldu.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:09
Arkadaşını örnek aldı, tatil için geldiği Konya'da İslam'la şereflendi

Almanya'da yaşayan 18 yaşındaki Avusturya vatandaşı Stefani Anrain, Akşehir İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman olarak, "Elif" adını aldı.

İstanbul'da bilgiler edindi

Hristiyan olan Anrain, Müslüman arkadaşı Melisa Akel'in yaşantısını örnek alarak İslamiyet'i araştırmaya başladı. Türkiye'ye gelerek İstanbul'da dini konularda bilgiler edinen Anrain, Müslüman olmaya karar verdi.

Anrain, Konya'nın Akşehir ilçesine tatil için gelen arkadaşı Akel'i ziyareti sırasında Müslüman olmak istediğini söyledi.

İlçe Vaizi nezaretinde şehadet getirdi

Akşehir Müftülüğüne başvuran Anrain, burada İlçe Vaizi Saim Özbakır'ın nezaretinde şehadet getirdi.

Şahadet getirirken gözyaşlarını tutamayan Anrain, İslam'ı seçtikten sonra "Elif" ismini aldığını belirterek, "Ailem bu kararıma karşı çıkmadı. Büyükannem İslam'ı seçmemden dolayı benimle gurur duyduğunu söyledi. Burada camiye gidip dua edeceğim. Kendimi çok huzurlu hissediyorum." diye konuştu.

İlçe Vaizi Özbakır, ihtida belgesini verdiği Elif'e dini kitap ve hediye takdim etti.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:09
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  9. Akşehir Müftülüğü
  10. İlçe Vaizi Saim Özbakır

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