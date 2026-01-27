Arkadaşını içkiye alıştırana hapis cezası: Afganistan'da komşu hakları, kötü arkadaş, memura saygı konularında kanunlar getirildi

  • İSTANBUL
Afganistan İslam Emirliği Lideri Hibetullah Ahundzade tarafından onaylanan yeni Ta'zir (haddi gerektirmeyen suçlar) kanunu yürürlüğe girdi. Maddeler, sosyal ilişkilerden siyasi sadakate kadar katı kurallar içeriyor. Lider Ahundzade'nin onayladığı yeni kanun; komşu hakkından "fasıklarla" arkadaşlığa, isyanı ihbar etmemekten "bid'at" yaymaya kadar hayatın her alanına hapis cezası getirdi.

Afganistan İslam Emirliği Lideri Hibetullah Ahundzade tarafından onaylanan yeni Ta'zir (haddi gerektirmeyen suçlar) kanunu yürürlüğe girdi. Maddeler, sosyal ilişkilerden siyasi sadakate kadar katı kurallar içeriyor.

 

"Bid'at" Yaymak 10 Yıl, İsyancıyı Saklamak 2 Yıl

Kanuna göre, toplu veya bireysel olarak "bid'at" (dinde yenilik) yayanlar kamu güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle 10 yıl hapisle cezalandırılacak. Ayrıca, yönetime karşı gelenlerin toplantılarını görüp de ihbar etmeyen vatandaşlar da suç ortağı sayılarak 2 yıl hapse mahkum edilecek.

 

Fasıklarla Oturmak ve Komşuyu Gözetlemek Suç

Yeni kanun sosyal hayata da müdahale ediyor:

Kötü Arkadaş: Hırsız, içkici veya "fasık" (açıktan günah işleyen) kişilerle düşüp kalkanlara 1 ay hapis verilecek.

Komşu Hakkı: Komşusuna çöp atan veya hakaret eden 10 gün, komşu kadınları gözetleyen veya onlar hakkında imalı konuşanlar ise 1 ay hapis cezası alacak.

Memura Saygı: Kamu görevlisine veya mücahide el kaldıran, üniformasını yırtan veya hakaret eden kişi 10 gün hapis yatacak.

Adam Kaçırma: Cezası 10 yıl hapis, kurban öldürülürse idam.

