Arka Sokaklar'ın Murat komiseri Uğur Pektaş geri dönüyor! Son halini görenler şaştı kaldı

2005 yılında katıldığı Survivor Türkiye yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuk kariyerine başlayan Uğur Pektaş, Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat Komiser karakteriyle hafızalara kazınmayı başarmış, diziden ayrılmasıyla hayranlarını üzmüştü. Uzun bir aradan sonra ekranlara dönmeye karar veren ünlü oyuncu, bomba bir proje ile izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

Uğur Pektaş, oyuncu Gamze Özçelik ile 2008 yılında dünyaevine girmişti. Evlilikleri 3 yıl süren ünlü çift 2010 yılında oğulları Murathan'ı kucaklarına almış, bir yıl sonra 2011 yılında anlaşamayarak boşanmıştı. Dizinin ardından Gamze Özçelik yardım elçisi olurken, Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş ise gözlerden uzakta bir hayat yaşamaya başladı.

Uğur Pektaş geri dönüyor

Arka Sokaklar dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Uğur Pektaş'ın yeni projesi hakkında açıklama yapan gazeteci Arif Hür, "İçsel yolculuğunu sürdürürken oyunculuk hususunda kendisini her daim geliştirmeyi arzu eden Pektaş, 6,5 yıl aradan sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Pektaş, TRT'nin dijital için hazırladığı 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus' adlı projede rol alacak. TRT Dijital'de yayınlanacak 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus'un çekimleri de geçtiğimiz haftalarda başladı. Türkiye, Tunus ve Cezayir'de çekimlerinin gerçekleşeceği dizi, gerçek bir ajan hikayesini konu edinecek" ifadelerini kullandı.

Uğur Pektaş'ın son halini görenler şaştı kaldı

'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus' adlı proje ile izleyici karşısına yeniden çıkmaya hazırlanan Uğur Pektaş'ın son halini görenler şaştı kaldı. İşte uzun bir aradan sonra ekranlara dönme kararı alan ve hayranlarının görünce şaşırdığı oyuncu Pektaş'ın son hali...