Arka Sokaklar karıştı! Onur Bay ile Yüsra Geyik ayrılıyor

Kanal D ekranlarında cuma akşamları yayınlanan ve çoğu bölümüyle tepkilerin odağı haline gelen dizi Arka Sokaklar, dökülmeye devam ediyor.

Bazı bölümlerinde dini değerleri ayaklar altına almasıyla gündeme gelen dizide bir bir ayrılık haberleri geliyor. 2006-2019 yılları arasında Arka Sokaklar’da oynayan Furkan Göksel, toplam 522 bölüm hikayede yer aldı. Göksel’in ayrılığından 2 yıl sonra bu sefer de Onur Bay ile Yüsra Geyik’in ayrılacakları iddiaları çıktı.

Birçok teklif aldığı söylenen Onur Bay ile Yüsra Geyik’in ayrılıp başka projelere geçeceği aktarıldı.

Aydın Doğan artığı Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar' adlı dizide İslami değerler çirkin bir algı ile hedef alınarak aşağılanmış ve milyonlarca insanın tepkisini çekmişti.

Geçtiğimiz aylarda dizide Peygamberimiz Hz. Muhammed’in bir hadisinin dizide terör örgütü lideri tarafından “anlamından koparılarak tehdit ve intikam bağlamında kullanıldığı” tespit edilerek ceza verilmişti.