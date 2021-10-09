Arka planını anlattı! Abdurrahman Dilipak'tan Paris İklim Anlaşması değerlendirmesi

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Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, iklim değişikliklerine değindi.

Dilipak, "Kapıdaki krizin adı iklim krizi." dedi.

'Komplonun üzerine örtülen sözde insani-çevreci bir adım'

"Birileri, bu süreci insanların gözünde daha da büyüterek provoke ediyorlar." diyen Abdurrahman Dilipak, "Kıtlıktan söz edip, yeni tarım ve hayvancılık politikaları üretiyorlar. Hayvanların dışkılarının sera gazı etkisini arttırdığından yola çıkarak, çiftlik hayvanlarını yok edip yerine sentetik et üretmeyi öneriyorlar. Doğayı zirai ilaçlarla kirleten de sizdiniz. Tohumların geni ile de oynadınız. Kendileri her haltı yediler. Şimdi de bunları düzelten bir öğretmen edası ile dünyaya yeniden bir yön vermeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Paris İklim Anlşamasına da değinen Dilipak, sözlerini şöyle tamamladı: "Global resetçiler bu süreci topluma, sanki ortaya çıkan yeni bir durummuş gibi, yani tabi bir durum değil de insanların üretim-tüketim alışkanlıklarından kaynaklanan bir sorunmuş gibi anlatıyorlar. Buna ilişkin yeni çözüm önerileri de ancak global bir sistemle kontrol edilebileceği yönünde. Paris İklim Anlaşması aslında bu komplonun üzerine örtülen sözde insani-çevreci bir sav olarak sunuluyor. Gerçekte ise çevreyi bahane ederek dünyayı kontrol altına alma amacındalar."