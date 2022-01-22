Arka kapılar ardında neler oluyor? Perinçek Mersin’e Ayhan Bilgen Tersine

Geçmişte HDP için "Tersine Türkiye’lileşme yaşıyor" eleştirisinde bulunan HDP'nin eski sözcüsü Ayhan Bilgen yeni bir parti kurma çalışmalarını sürdürürken dikkat çeken bir görüşme gündeme geldi.

Perinçek görüşmenin içeriğini açıklamaktan kaçındı

Uygur Türklerine yönelik Çin zulmünü inkar eden ‘Maocu’ Doğu Perinçek, Oda TV’nin sorularını yanıtladı. Bilgen’le yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin konuşan Perinçek, “Onu açıklamak istemiyorum. İstediğim zaman görüşürüm. Tam ne zaman görüştüğümü ve ne konuştuğumuzu açıklamak istemiyorum. O bana kalmış bir şey.” dedi.

‘Sıradan bir görüşme’ dedi

Perinçek’le yapılan görüşmeye dair konuşan Ayhan Bilgen ise, “Ülke sorunlarını konuştuk. Karşılıklı görüştük. Nezaket ziyaretiydi. Cezaevinden çıktıktan sonra başka siyasetçiler ile de görüştüm. Muhalefetten hemen hemen her partiyle de görüştüm. Özel olarak yaptığımız bir görüşme değildi. Ülke gündemine dair sorunları konuştuk, siyaset konuştuk.” şeklinde konuştu.

Türkiye, 2023 seçimlerine doğru giderken kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerin içeriği kamuoyunda merak ediliyor.