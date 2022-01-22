Arka kapılar ardında neler oluyor? Perinçek Mersin’e Ayhan Bilgen Tersine
Parti kurma çalışmaları yürüten HDP’nin eski sözcüsü Ayhan Bilgen ile Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in özel bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Görüşmenin içeriğine dair soruları yanıtlayan Perinçek, “Görüşmenin içeriğini açıklamam” derken, Ayhan Bilgen ise “Sıradan bir görüşme” olduğunu iddia etti.
Geçmişte HDP için "Tersine Türkiye’lileşme yaşıyor" eleştirisinde bulunan HDP'nin eski sözcüsü Ayhan Bilgen yeni bir parti kurma çalışmalarını sürdürürken dikkat çeken bir görüşme gündeme geldi.
Perinçek görüşmenin içeriğini açıklamaktan kaçındı
Uygur Türklerine yönelik Çin zulmünü inkar eden ‘Maocu’ Doğu Perinçek, Oda TV’nin sorularını yanıtladı. Bilgen’le yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin konuşan Perinçek, “Onu açıklamak istemiyorum. İstediğim zaman görüşürüm. Tam ne zaman görüştüğümü ve ne konuştuğumuzu açıklamak istemiyorum. O bana kalmış bir şey.” dedi.
‘Sıradan bir görüşme’ dedi
Perinçek’le yapılan görüşmeye dair konuşan Ayhan Bilgen ise, “Ülke sorunlarını konuştuk. Karşılıklı görüştük. Nezaket ziyaretiydi. Cezaevinden çıktıktan sonra başka siyasetçiler ile de görüştüm. Muhalefetten hemen hemen her partiyle de görüştüm. Özel olarak yaptığımız bir görüşme değildi. Ülke gündemine dair sorunları konuştuk, siyaset konuştuk.” şeklinde konuştu.
Türkiye, 2023 seçimlerine doğru giderken kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerin içeriği kamuoyunda merak ediliyor.