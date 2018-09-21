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Arjantinli aile Kapadokya'da Müslüman oldu

Nevşehir'in Kapadokya bölgesine turist olarak gelen Arjantinli aile Nevşehir Müftülüğü'ne başvurarak Müslüman oldu.

21 Eylül 2018 Cuma 12:49
Arjantinli aile Kapadokya'da Müslüman oldu

Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini gezmek için Nevşehir'e gelen Arjantinli aile, Göreme beldesindeki bir camiyi ziyaretlerinde imam ve cemaatten etkilenerek Müslüman oldu.

Nevşehir Müftülüğüne tercüman eşliğinde başvuran La Forgia Lucio Marcelo ile İspanyol asıllı eşi Yesica Edith Haddad Portalez ve çocukları Bautista La Forgia Haddad için ihtida merasimi düzenlendi.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yaşayan ve İslam'ı seçtiklerini belirten aile üyeleri, Kelime-i Şehadet getirdi ve baba "Mehmet Emin", anne "Rabia", çocukları ise "Mustafa" adını aldı.

Törende İl Müftüsü Yakup Öztürk, Arjantinli aileye İslamiyet hakkında bilgi verdi.

"İSLAMİYET'İ İSTEYEREK SEÇTİM"

Yeni adıyla Mehmet Emin La Forgia da Göreme beldesinde bulunan Gafferli Camisi imamı Bilal Erdoğan ve cami cemaatinin ilgisinden çok memnun olduğunu ve anlattıklarından etkilendiğini belirtti.

Araştırma yaptığı İslamiyet'i seçmeye karar verdiğini anlatan La Forgia "İslamiyet'i isteyerek seçtim, çok mutluyum. İslamiyet'i tam olarak öğreneceğim ve öğrendikçe İslam'ın emirlerini uygulayacağım." dedi.

Müftü Öztürk, aile üyelerine ihtida belgeleri ile İngilizce ve İspanyolca Kur'an-ı Kerim meali ile içeriğinde İslami bilgilerin yer aldığı kitaplar hediye etti.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 12:49
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  9. Kur'an-ı Kerim
  10. Gafferli Camisi imamı Bilal Erdoğan

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