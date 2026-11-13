Arjantin'de patlama! 21 kişi yaralandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Güney Amerika ülkesi Arjantin'de doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamada 21 kişi yaralandı. Yaralılardan 6'sının ağır yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te doğal gaz boru hattında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 21 kişi yaralandı.
İnşaat çalışmalarında kullanılan iş makinesinin doğal gaz dağıtım hattına zarar vermesi sonucu patlama ve yangın meydana geldi.
Yaralılardan 6'sının ağır yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
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