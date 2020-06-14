Arjantin'de Kovid-19 vakaları son 5 gündür yükselişte

BUENOS AIRES (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede başarılı olarak gösterilen Arjantin'de, son 5 gündür vaka sayıları yükselmeye devam ediyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 30 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı ölü sayısı 815'e çıkarken, virüs görülen kişi sayısı da 1531 artarak 30 bin 295'e ulaştı.

Böylece, ülkede ilk vakanın görüldüğü 3 Mart'tan bu yana hem en yüksek virüs kaynaklı ölüm hem de vaka sayısı kaydedildi. Son 5 günde binin üzerine çıkan vaka sayısında günden güne artarken, ikinci defa bir günde 30 kişi virüs nedeniyle can verdi.

Nüfusun yoğun olduğu başkent Buenos Aires Özerk Şehri 14 bin 149 vaka, 293 ölü, Buenos Aires eyaleti de 12 bin 561 vaka, 355 ölü sayısıyla ülkedeki toplam vaka ve ölü sayılarının çoğunlukla görüldüğü yerler olarak öne çıkıyor.

Time dergisi tarafından salgınla mücadelede başarılı ülkeler arasında gösterilen Arjantin, Latin Amerika'da salgına karşı erken önlen alan ve bölgede salgından en az etkilenen ülkeler arasında bulunuyor.

Salgınla mücadele kapsamında mart sonunda ilan edilen karantina, virüsün toplum içinde yayılmadığı yerlerde kaldırılmış ve bu bölgelerde hijyen kuralları, belirli kısıtlamalar ve sosyal mesafenin uygulanacağı açıklanmıştı.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de salgınla mücadele kapsamında özel izin verilenler hariç, halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen sosyal izolasyon 20 Mart'ta ilan edilmiş ve bazı hafifletmeler uygulanarak 28 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

