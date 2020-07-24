Arjantin'de koronavirüs kabusu devam ediyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 114 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 2 bin 702'ye, vaka sayısı da 6 bin 127 artarak 148 bin 27'ye yükseldi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde en yüksek vakanın görüldüğü üst üste 3'üncü gün kayda geçti. Nüfusun yoğun olduğu ve salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires Özerk Şehri 50 bin 816 vaka, 1005 ölüm, Buenos Aires eyaleti de 84 bin 918 vaka, 1345 ölümle ülkedeki vaka ve ölüm sayılarının en yüksek seyrettiği yerler olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de, 20 Mart'ta ilan edilen ve izin verilenler hariç halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen karantina, ülkenin büyük çoğunluğunda, virüsün toplum içinde yayılma göstermediği yerlerde kaldırılmıştı.