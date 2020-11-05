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Aktüel Arjantin’de açlık karşıtı gösteri düzenlendi
Aktüel

Arjantin’de açlık karşıtı gösteri düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-05 20:36:08 -
Arjantin’de açlık karşıtı gösteri düzenlendi

BUENOS AİRES (AA) - Arjantin’de halkın gelir seviyesi düşük kesimini savunan çeşitli sosyal gruplar, açlık karşıtı gösteri düzenledi.

Çoğunluğu sol görüşlü grupların çağrısıyla başkent Buenos Aires’in merkezindeki Obelisco dikili taşında toplanan yüzlerce kişi, hükümetin sosyal yardımları artırmasını talep etti.

Ellerinde Buenos Aires Özerk Şehri hükümeti karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, aş evlerinin finansmanına yapılması planlanan kesintiyi protesto etti.

Şehir merkezindeki yolları kesenler trafiğin aksamasına neden olurken sabah saatlerinde başlayan gösteri, olaysız bir şekilde öğleyin sona erdi.

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