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Aktüel Arjantin ve Şili'de tam güneş tutulması izlendi
Aktüel

Arjantin ve Şili'de tam güneş tutulması izlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-14 21:21:26 -
Arjantin ve Şili'de tam güneş tutulması izlendi

BUENOS AİRES (AA) - Güney Amerika ülkeleri Arjantin ve Şili'de tam güneş tutulması gözlemlendi.

Arjantin'in Rio Negro ve Neuquen eyaletlerinde, Şili'de ise Araucania bölgesinde net görülen yaklaşık 1,5 saat süren tutulmada, ay ortalama 2 dakika boyunca güneşi tamamen kapladı.

Tutulmanın tam görüldüğü bölgede yaşayanlar tarafından heyecanla izlenen tutulma sırasında gün ortasında hava karardı.

Güneş tutulması, Arjantin'in orta kesimlerinde kısmi olarak görüldü.

Bölgede bir sonraki güneş tutulması 2048'de görülebilecek.


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