Arızalanan İETT otobüslerini çekmekten İstanbulluların telefonunda yer kalmadı
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimi İstanbul'da yaşayanlara kabusu yaşatmaya devam ediyor. Özellikle ulaşımda başarısız olan İmamoğlu yönetimi insanlara resmen çile çektiriyor.
Sık sık vatandaşlar tarafından kaydedilen İETT otobüslerinin arıza görüntüleri İstanbul'un nasıl yönetildiğini gösteriyor.
İstanbul sakinleri ulaşımda büyük çile çekerken İmamoğlu'nun bir yandan da konserlere para harcaması büyük tepki çekiyor.
'Bir günde 1850 İETT otobüsünde arıza' iddiası!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul genelinde önceki gün özel halk otobüslerinin dışında 1850'den fazla İETT otobüsü ve metrobüs arızası yaşandığnı söyledi.
Gündem
İmamoğlu koltuk peşinde koşarken İstanbul bataklığa sürükleniyor! Bakımsız 1850 İETT aracı arızalandı