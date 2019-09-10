Arınç’ın Ahmet Türk çıkışını değerlendiren Kürt Siyasetçi Galip İlhaner: Biz de mi PKK'lı olalım Arınç?

Mehmet Özmen Yeniakit.com.tr

Kürt Selam Anadolu Hareketi Genel Başkanı Galip İlhaner, “Ahmet Türk’ün terörle alakası yoktur. Barış olsun isteyen biridir” diyen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç’ın HDP’li Ahmet Türk’e çok sert tepki gösterdi.

“Biz de mi PKK’lı olalım Bülent Arınç?”

Bülent Arınç’ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi yapılmasını ‘büyük bir hata’ olarak değerlendiren Galip İlhaner, “PKK’ya karşı çıkıp, PKK’ya eleman ve para gönderenlerini takdir etmek, samimiyet değildir. ‘PKK’ya karşıyım ama, PKK’ya adam ve para gönderen (Ahmet Türk, Selahattin Demirtaş gibiler) kişilere karşı değilim, onları barış elçisi olarak görüyorum demek, PKK’ya karşı olan Kürtlere bir hakarettir.’ O zaman biz niye PKK’ya karşı çıkıp bedel ödüyoruz. Biz de mi PKK’lı olalım Bülent Arınç?” diye sordu.

“Bülent Arınç’ın açıklamaları PKK’ya hizmet ediyor”

Türkiye’nin çok kritik süreçlerinde ortaya çıkıp ortamı germek için Bülent Arınç’ın bir çok kez açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Galip İlhaner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bülent Arınç’ın açıklamaları PKK’ya hizmet ediyor. Bu tür sözlerle PKK’lıları takdir etmek, PKK’ya hizmet etmek de neyin nesidir? Bu tür söylemler Kürtleri de PKK’ya iter. Hiçbir şeye yaramaz. Ahmet Türk’ün bugüne kadar Kürtlere zarardan başka hiçbir faydası olmamıştır. Barış için hiçbir şey yapmamıştır. Akan kanın en büyük sorumlularından biridir. Bülent bey PKK’lıları takdir edecekse, Kürtler neden PKK’ya karşı çıkıp bedel ödesin?”

“Ahmet Türk’ün hiçbir hikayesi yoktur”

Ahmet Türk’ün görevden alınmasına yönelik verilen kararın doğru ve yerinde bir karar olduğunu hatırlatan Galip İlhaner, şöyle konuştu:

“Ahmet Türk'ün, Diyarbakır cezaevinde gördüğü haksız işkence dışında, hiçbir hikayesi de yoktur. Ahmet Türk 80 yıldır barış için hiçbir şey yapmamıştır. PKK’ya adam gönderen bunlar, para gönderen bunlar. Ahmet Türk kaç kişiyi PKK’dan kurtarmış bugüne kadar. Ahmet Türk PKK’lı çocuklardan talimat alan ve bu talimatları yerine getiren kişidir. Bütün bu gerçekleri Türkiye Cumhuriyeti’nde önemli görevler yapmış olan Bülent Arınç’ın bilmemesi mümkün değil fakat biz yine de hatırlatalım.”

“YİK üyeliğinden Bülent Arınç’ın derhal alınması gerekir”

Kürt Selam Anadolu Hareketi Genel Başkanı Galip İlhaner, sözlerini şöyle tamamladı:

“Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden Bülent Arınç’ın derhal alınması gerekir. Cumhurbaşkanlığı makamını kullanmasından bir çok insan rahatsızlık duyuyor. Ahmet Türk’ün İstiklal Marşı’na mı saygısı var? Bayrağa mı saygısı var? Ahmet Türk gibilere değer vermek, PKK’ya karşı olan Kürtlere bir hakarettir. Bülent bey de Kürtlere mesaj vermek yerine PKK temsilcilerine mesaj veriyor. Kürtler böyle kazanılamaz, bu şekilde ancak Kürtler PKK’ya itilir. PKK’lı Ahmet Türk gibiler takdir edilecekse, güvenlik korucusu neden Ahmet Türk’ün PKK’ya gönderdikleriyle savaşıyor. Bülent Arınç’ın açıklamalarına bakılırsa ‘Kürt neden PKK’ya karşı çıksın?’ diye sormak gerekir?”