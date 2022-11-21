Arınç yine kafasını çıkardı! Artık bi sus be adam
AK Parti'ye herkesten fazla zarar veren eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, yine kafasını çıkardı.
AK Parti'ye herkesten fazla zarar veren eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, yine kafasını çıkardı. Türkiye'de "toplumun cinnet geçirdiğini" ileri süren Arınç, muhalefetin argümanlarına sarılıp, enflasyon ve hayat pahalılığı üzerinden hükümeti vurmaya çalıştı.
Herkesi "şapkasını önüne alıp düşünmeye" davet eden Arınç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da seferberlik başlatma çağrısı yaptı.