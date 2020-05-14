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Aktüel

Arıların soktuğu tilkiyi muhtar korumaya aldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Gürdere köyüne inen ve arıların saldırısına uğrayan tilkiyi muhtar korumaya aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:01:32 -
Arıların soktuğu tilkiyi muhtar korumaya aldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Gürdere köyüne inen ve arıların saldırısına uğrayan tilkiyi muhtar korumaya aldı.


İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gürdere köyüne aç olduğu için inen tilki, arıların saldırısına maruz kaldı. Tilkiyi halsiz gören köy muhtarı Tahir Düzce, hemen veteriner hekime haber verdi. Muhtar Tahir Düzce, “Köyün içinde birkaç arı kovanı var. Tilki de aç olduğu için köye gelmiş, fakat arıların saldırına maruz kalmış gibi gözüküyor. Tilki halsiz duruma gelmiş, gözleri de sanki görmüyor. Tilkiyi de bu halde görünce hemen ilgililere haber verdik. Geldiklerinde teslim edeceğiz” dedi.


Köy sakini Zeki Koca ise tilkinin halsiz bir şekilde yattığını belirterek, “Sanırım arılar ısırmış. Sağ olsun muhtar da korumaya aldı” ifadelerini kullandı.

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