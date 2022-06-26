  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Arıların saldırısına uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı
Aktüel

Arıların saldırısına uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce'de bahçesinde çalıştığı sırada arıların saldırısına uğrayan kişi, tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 17:41:00 -
Arıların saldırısına uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce'de bahçesinde çalıştığı sırada arıların saldırısına uğrayan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Çilimli ilçesine bağlı Esenli köyünde yaşayan Beytullah Şen (40), bahçesinde çalıştığı sırada arıların saldırısına uğradı.

Şen'in, alerjik reaksiyon göstererek solunum sıkıntısı çekmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Şen'e ilk müdahalede bulunuldu.

Şen, daha sonra ambulansla Düzce Üniversitesi Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23