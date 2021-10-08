ARIKUŞU zırhlı araçtaki askerin gözü olacak

DASAL Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Onur Güzelmeriç, TEKNOFEST 2021’de sergiledikleri ARIKUŞU’nun temel görevinin, personelin hayati tehlikesini en aza indirmek olduğunu söyledi. Zırhlı ya da çeşitli araçlarla operasyon bölgesine giden ya da bir noktadan başka bir noktaya intikal eden personelin araç içinden çıkmadan gözetleme ve istihbarat ihtiyacının karşılanması için tam otomatik bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu anlatan Güzelmeriç, “Bu konudaki çalışmalarımıza geçen sene başladık ve bu sene içindeki ilk uçuşumuzu 2 ay kadar önce gerçekleştirdik” dedi.

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ARIKUŞU’nun kullanım konseptine ilişkin bilgi veren Güzelmeriç, kara aracına entegre edilen sistemin 30-40 kilometre hızlarda seyir halindeyken askeri personelin dışarı çıkmasına gerek kalmadan, otomatik olarak kapaklarını açıp ortaya bir pist çıkmasıyla ARIKUŞU’nun göreve başladığını bildirdi. Güzelmeriç, ilerleyen dönemde sistemin deniz araçlarına da entegrasyonunun planlandığını ifade etti. ARIKUŞU’nun hava koşullarına bağlı olarak 20-25 dakika kadar gözetleme, istihbarat görevini yerine getirdikten sonra yüzeyinde kare kod bulunan pistine tam otomatik iniş sağladığını vurgulayan Güzelmeriç, “Büyük ihtimalle 2022 yılının ilk yarısı içinde kabul test uçuşlarımız gerçekleşir” dedi.