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Ekonomi Arıklı: Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz hesabı içindeler
Ekonomi

Arıklı: Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz hesabı içindeler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, İstanbul’da düzenlenen 4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen özel oturumda konuşma yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 19:47:00 -
Arıklı: Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz hesabı içindeler

Doğu Akdeniz’deki yer altı kaynakları arama çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Arıklı, bölgenin zengin hidrokarbon varlığı ile 21. yüzyılda önemli gerilimlere sahne olma potansiyeli bulunduğunu belirtti. Bölgede bulunan 7 ülkenin de 1,5 trilyon dolarlık tahmini yer altı kaynaklarında hak iddia ettiğine vurgu yapan Arıklı, “Türkiye ve KKTC dışında bütün ülkelerin ortak bir paydası var o da Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz nasıl inşa ederiz, bu zenginliklerden Türkiye’yi nasıl faydalandırmayız, Türkiye’yi nasıl dışarda bırakırız. Bunun hesabı içindeler” dedi. Arıklı, etkinliğe katılan enerji firmalarını da ülkesine davet etti.

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