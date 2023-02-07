Arifiye Belediyesi yürüyüş yolu ve çelik üst geçit yapacak
Sakarya Arifiye Belediye Başkanlığı, Trenyolu Altgeçidi Yürüyüş Yolu ve Merdiven yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale kapsamında betonarme yürüyüş yolu, çelik merdiven ve çelik üst geçit işleri yaptırılacak. İhaleye teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale teklifler 22.02.2023 günü saat 10:00’a kadar verilebilecek. İhale Arifbey Mah. Atatürk Cd. No:247 Arifiye Belediyesi Binası 54580 Arifiye/Sakarya adresinde yapılacak. İş yer tesliminden itibaren 40 (Kırk) takvim günü içerisinde bitirilecek.
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