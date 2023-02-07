  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Arifiye Belediyesi yürüyüş yolu ve çelik üst geçit yapacak
Ekonomi

Arifiye Belediyesi yürüyüş yolu ve çelik üst geçit yapacak

Sakarya Arifiye Belediye Başkanlığı, Trenyolu Altgeçidi Yürüyüş Yolu ve Merdiven yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 14:55:00 -
Arifiye Belediyesi yürüyüş yolu ve çelik üst geçit yapacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale kapsamında  betonarme yürüyüş yolu, çelik merdiven ve çelik üst geçit işleri yaptırılacak. İhaleye teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale teklifler 22.02.2023 günü saat 10:00’a kadar verilebilecek. İhale Arifbey Mah. Atatürk Cd. No:247 Arifiye Belediyesi Binası 54580 Arifiye/Sakarya adresinde yapılacak. İş yer tesliminden itibaren 40 (Kırk) takvim günü içerisinde bitirilecek.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23