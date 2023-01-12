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Medya Arif Verimli'den şok eden Müge Anlı itirafı: Pişman değilim ama orada yaşananlar...
Medya

Arif Verimli'den şok eden Müge Anlı itirafı: Pişman değilim ama orada yaşananlar...

Geçtiğimiz yıllarda Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrılan Uzman Psikiyatrist Arif Verimli'den şaşırtan itiraflar geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 09:01:00 -
Arif Verimli'den şok eden Müge Anlı itirafı: Pişman değilim ama orada yaşananlar...

14 yıl boyunca Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyici karşısına çıkan Uzman Psikiyatrist Arif Verimli, Katarsis'te Gökhan Çınar'ın konuğu oldu. Özel hayatına ve kariyerine dair açıklamalar yapan Arif Verimli, ''Müge Anlı ile çalıştığınız için pişman mısınız?'' sorusuna bakın ne yanıt verdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrılarak sevenlerini üzen Uzman Doktor Arif Verimli, Gökhan Çınar'a bilinmeyenlerini anlattı.

Çocukluk dönemi

Gökhan Çınar'ın ''Nasıl bir eve doğdun?'' sorusunu yanıtlayan Verimli, ''4 çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak doğdum. Babam ve annemden inanılmaz bir sevgi gördüm, sonra annemi kaybettim. Annem 50 yaşında enfarktüsten vefat etti. Anne evdeyken pek bir şey anlaşılmıyormuş ama onu toprağa koyduktan sonra eve gelince içim cız etti. Sizi var eden birisinin olmayışı büyük üzüntü... Sonrasında babam 'Çocuklar bizi sevecek, yardım edecek birine ihtiyacımız var' deyip evlendi. 'Anne' demek biraz zor oldu daha sonra alıştım'' ifadelerini kullandı.

''Ben bilgiyi vatandaşa yaymayı ve insanları kötü yargılardan sıyırmayı amaç edindim"

Medya sektörüne giriş sebebini anlatan Arif Verimli, ''Bizim ülkemizde milyonlarca kişi bilimsel bilgiden yoksun. Ben bilgiyi vatandaşa yaymayı ve insanları kötü yargılardan sıyırmayı amaç edindim, medyayı da bu anlamda kullandım.'' dedi.

''Yalan haber"

Arif Verimli, ''Hakkınızda en son çıkan yalan haber neydi?'' sorusuna ise ''Ben kaza yaptım. Kazada kullandığım arabam ikinci el bir arabaydı. Bir gazete 'Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Başhekimi Arif Verimli lüks aracıyla kaza yaptı' diye yazınca çok sinirlendim. Gazeteciler Cemiyeti'ne başvurdum, isteğim yerine getirilmedi, o yalan haberi yedik yani. Bunu hiç unutmuyorum'' yanıtını verdi.

Müge Anlı sözleri

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hakkında da konuşan Verimli, ''Orada olanlar toplumun gerçeğini yansıtmıyor. Davranış bozukluğu olan bir tutam insanı getirip bin kişiye izletiyorlar. Toplum o değil. Ama ben pişman değilim. Oraya, 'şu davranışı böyle yaparsak daha iyi sonuç alırız' gibi bir misyonla başladım fakat sonra ayrıldım. Onlara başarılar diliyorum'' diyerek konuyu kapattı.

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