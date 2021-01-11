Arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine hibe desteğine başvuru için son gün 22 Ocak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın arıcılık, ipekböcekçiliği ve kaz ve hindi yetiştiriciliği için sağladığı hibelerden yararlanmak isteyen yatırımcıların 22 Ocak'a kadar başvurması gerekiyor.

AA muhabirinin Arıcılık, İpek Böcek Yetiştiriciliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Proje Uygulama Kılavuzundan yaptığı derlemeye göre, kırsal alanlarda istihdamın artırılması, alternatif gelir kaynakları yaratmak için modern işletmeler ve makinelerin kurulması bu alanlarda üretim ve kaliteyi artırmak. Araç ve gereç satın alma yatırımlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Arıcılık destek konuları, arı ürünleri üretiminde kullanılacak boş kovanlar, şurup kutuları, bal sağma çadırları, güneş panelleri, makineler, araç-gereçler ve gezici arıcılar gibi malzemeleri kapsayacaktır.

Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) başvuru tarihinden itibaren en az 3 yıl süreyle kayıtlı, AKS'de aktif kovan bakımından 50 ve daha fazla arı kovanı bulunan, 81 ilde Arı Yetiştiricileri Derneği veya Bal Üreticileri Derneği üyesi, Arıcılar arı sütü, polen, propolis, arı ekmeği (perga), arı zehri ve apilarnil gibi diğer arı ürünlerinden en az ikisini üretme sözü, ekotipi dikkate alarak bundan faydalanabilecektir.

İpekböceği yetiştiriciliği projesi kapsamında Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Muğla, Sakarya, Sivas, Tunceli ve Yozgat'ta ev yapımı, makine, alet, ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi yatırımları desteklenecektir.

Kaz ve hindi yetiştiriciliği kapsamında, damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes hayvanı ve kuluçkahane inşaatı, makine, araç ve gereçler satın alınacak, ticari kaz ve hindi işletmelerinde yeni kümes hayvanı yapımı, alet ve ekipmanları satın alınacaktır.

Kars'ta 1000, Ardahan, Kars, Muş ve Ordu'da 500 kapasiteli ticari kaz, Bingöl, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta 1000 kapasiteli ticari hindi yetiştiriciliği desteklenecektir. Gerçek ve tüzel kişiler yatırım konularına göre başvuru yapabilecektir.

Desteklenecek yatırım konuları

Yatırım konularına göre hibe oranı arıcılıkta makine, alet-teçhizat ve arıcı alımlarında yüzde 50, yemlik inşaatında yüzde 100, makine, alet ve teçhizat alımlarında yüzde 100 ve ipekböceğinde yüzde 100'dür. dut bahçesi tesisi, yeni inşaat, makine, alet ve ekipman alımı. Kaz ve hindi yetiştiriciliğinde yüzde 75 uygulanacak.

Hibe desteği başvuruları 22 Ocak 2021 tarihine kadar yapılabilir. Söz konusu süre gerekli görüldüğü takdirde uzatılabilir. Başvurular İl Proje Yürütme Birimi (İPYB) ve ilçelerdeki ilçe müdürlükleri tarafından kabul edilecektir.

Başvurusu uygun bulunan yatırımcılar belirlenen kriterlere göre 5 iş günü içerisinde puanlanarak sıralanacak ve yatırıma uygun görülen projeler onaylanacaktır.

Onaylanan yatırımcılara resmi bildirim yapılacak ve hangi yatırım konusu uygulanmış olursa olsun yatırımın tamamlanması için süreç başlatılacaktır.

Hibe sınırları belirlendi

Desteklenecek kapasiteler ve hibe sınırları yatırım konularına göre belirlenirken, 1000 kapasiteli damızlık kaz kümes hayvanı ve kuluçkahane inşaat yatırımlarında inşaat, makine, araç ve gereçler için ödenecek hibe desteği 700'ü geçmeyecektir. bin lira.

1000 kapasiteli ticari hindi kümes hayvanı yapımı, alet ve ekipman alımı için ödenecek hibe desteği 200 bin lirayı geçmeyecek. Arıcılığa destek amaçlı makine, alet ve teçhizata verilecek hibe desteği 30 bin lirayı geçemez.

1 milyon 100 bin lira ipekböceği hibe desteği, toplu yemlik evi inşaatı, makina, alet-teçhizat alımı ve dut bahçesi tesisi yatırımları, toplu yemlik evi yapımında 950 bin lira, makine, alet-teçhizat alım yatırımları, tek yemlik evi inşaatı, makineler Alet-teçhizat alımı ve dut bahçesi tesisi yatırımlarında 120 bin TL, tek yemlik yapımı, makine, alet-teçhizat alımları yatırımlarında 105 bin TL.