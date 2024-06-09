  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Arıcıların şimşeklerle mücadelesi görüntülendi
Yaşam

Arıcıların şimşeklerle mücadelesi görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-06-09 16:52:00 -

Bitlis'te arı kovanlarını yaylaya taşıyan arıcılar şimşeklerin arasında kaldı.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde çakan şimşekler geceyi gündüze çevirirken, kovanlarını yaylaya taşıyan arıcılar ise şimşekler arasında kaldı.

Meteoroloji'nin yağış uyarılarının ardından Bitlis ve ilçelerinde de etkisini gösteren sağanak yağış ile birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Ahlat ilçesinde arıcılık yapan 65 yaşındaki Şaban Çardak ve beraberindekiler, Muş’tan getirdikleri arı kovanlarını Sütey Yaylası’na indirirken çakan şimşeklerin arasında kaldı. Cep telefonu ile kayda alınan görüntülerde arıcıların yakınına düşen şimşekler geceyi adeta gündüze çevirirken, o anlar saniye saniye kaydedildi.

O ilimizde fındık büyüklüğünde dolu yağdı
O ilimizde fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Yaşam

O ilimizde fındık büyüklüğünde dolu yağdı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gece şimşeklerle böyle aydınlandı
Gece şimşeklerle böyle aydınlandı

Yaşam

Gece şimşeklerle böyle aydınlandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23