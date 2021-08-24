Arıcılara destek olmaya hazırız

Şahin, Marmaris, Bodrum ve Köyceğiz’de çıkan orman yangınlarının arıcılara da zarar verdiğine işaret etti. Şahin, “Birlik olarak arıcılarımıza destek olmaya hazırız” dedi. Şahin, ayrıca “Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından acil olarak çam balı üretimine uygun basra olabilecek alanlar belirlenmeli. Acil eylem planı hazırlamak üzere de çalıştay yapılmalı” diye konuştu.