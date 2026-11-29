Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü ile 2 bin 800 rakımlı Aksu Yaylası'nda üretilen yeşil bal, kilogramı 60 bin TL'den alıcı buluyor. Yılda 5 ila 10 kilogram çıkan balı almak isteyenler aylar öncesinden sıraya giriyor.

Alışılmış sarı ve kahverengi tonların aksine açık ve koyu yeşil renkteki bu balı, yöredeki arıcılar geçmiş yıllarda renginden ve kokusundan dolayı tüketmekten çekiniyordu. Bal, 2017'de yapılan bilimsel analizlerin ardından değer kazanmaya başladı.

Zekeriya köyünde 25 yıldır arıcılık yapan Ahmet Pehlivan, yeşil balın bölgede eskiden beri görüldüğünü, ancak önceki kuşakların bunu bal olarak değerlendirmediğini anlattı. "Biz bunu tüketmezdik bile" diyen Pehlivan, alışık oldukları balların sarı ve kırmızı tonlarda olduğunu, yeşil balın ise "koyu yeşil, açık yeşil, çimen yeşili" renklerde çıktığını söyledi. Pehlivan'a göre o dönemde bu balın üretimi daha fazlaydı ve kovanlardan daha çok çıkıyordu.

KTÜ'ye gönderilen numune balın değerini ortaya çıkardı

Dönüm noktası, Pehlivan'ın 2017'de bir konferansta Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde görev yapan "Sevgi hoca" ile karşılaşması oldu. Farklı balları varsa göndermelerini isteyen hocaya Pehlivan, yeşil renkte ve bulanık görünümlü bir ballarının bulunduğunu iletti. Gönderilen numuneyi inceleyen hocanın, kaliteli ve ender rastlanan bir bal olduğunu söylediğini aktaran Pehlivan, "Biz de artık bu balı tüketmeye başladık. Daha önce de vardı ancak bilmediğimiz için tüketmekten çekiniyorduk" dedi.

Sağım 10-15 gün geç, petekler tek tek ayıklanıyor

Pehlivan bal sağımını eylül ayında, diğer arıcılardan 10-15 gün daha geç yapıyor. Çerçeveler kovandan çıkarılırken tek tek kontrol ediliyor; yeşil kısım bazen çerçevenin yalnızca orta bölümünde oluşuyor ve ayıklanarak saf halde toplanıyor. Verim her yıl aynı olmuyor: Pehlivan'ın ifadesiyle bazen 10, bazen 5, bazen de 3 kilograma kadar düşüyor.

Fiyatı arıcılar belirliyor. "Burada belirlediğimiz kilogram fiyatı 60 bin TL" diyen Pehlivan, işin zorluğunu şu sözlerle özetledi: "Bir ton normal bal üretmek yerine 5 kilogram yeşil bal üretmeyi tercih etmem. Çünkü gerçekten çok zor." Pehlivan, balı alanların tadının ve görüntüsünün çok farklı olduğunu, daha önce böyle bir bal tüketmediklerini söylediklerini aktardı.

Fransa'daki şarküteriye bal gönderildi

Üretim sınırlı olduğu için talepler karşılanamıyor; arıcılar müşterilerin ismini ve telefon numarasını önceden not ediyor, arayanlara o sene gönderim yapamayacaklarını bildiriyor. Pehlivan sıranın garantisi olmadığını da açıkça ifade etti: "Bir sonraki yıl sıra gelir mi, gelmez mi onu da söyleyemiyoruz." Ellerinde bal olduğunda müşterileri arayıp gönderebileceklerini söylüyorlar.

İlgi Türkiye sınırlarını da aştı. Fransa'dan iletişime geçen bir şarküteriye bal gönderildi; Pehlivan'ın aktardığına göre şarküteri, tadına baktıktan sonra daha önce tükettiği ve sattığı balların hiçbirine benzemediğini söyledi. Almanya'dan, Arap ülkelerinden ve başka ülkelerden de sosyal medya üzerinden mesajlar geliyor; balın fotoğraflarını isteyen, hem merak eden hem satın almak isteyen bu kişilerle arıcılar, yabancı dil bilmedikleri için iletişim kurmakta zorlanıyor.