Bu sefer olacak mı? Kislyak'a son teklif: Bonuslarla 30 ve %20 pay
Galatasaray, Batrakov sonrasında bir başka Rus futbolcu Matvey Kislyak'ı da bitirmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın CSKA'ya sunduğu son teklif de öğrenildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray, Batrakov sonrasında bir başka Rus futbolcu Matvey Kislyak'ı da bitirmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın CSKA'ya sunduğu son teklif de öğrenildi.
Galatasaray sezon başında Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov'u kadrosuna katmıştı: Bonservis: 25 milyon euro Bonus: Lokomotiv sonraki satıştaki kardan 'lik pay hakkına sahip Mukavele süresi: 30 Haziran 2031
21 yaşındaki Rus yıldız, kısa süre içinde tribünlerin sevgilisi olmayı başardı. Sarı-Kırmızılılar, kış döneminde kesin olarak bir merkez orta saha hamlesi yapacak. Ve bu konuda favori isim CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak... Cim-Bom'un son olarak şu teklifi yaptığı iddia edildi:
Bonservis: 25 milyon euro Bonuslar: 5 milyon euro ve CSKA'ya sonraki satıştan 'lik pay hakkı
Matvey Kislyak, Galatasaray'da oynamaya çok sıcak bakıyor. Zaten 21 yaşındaki futbolcunun daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamalar da ortada. 1.80 boyundaki merkez orta saha, kendisini Avrupa arenasında göstermek istiyor. CSKA'nın son teklifi değerlendirmeye yakın olduğu öğrenildi. Sıcak gelişmelere tanıklık edebiliriz.
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