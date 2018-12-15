Arı ürünleri uzmanı BEE’O... Uzman eliyle kovandan sofraya

BEE’O fikrinin öncüsü ve kurucusu Aslı Elif Tanuğur, 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra, yine aynı üniversitede Gıda Yüksek Mühendisi unvanını kazandı. Sonrasında ise uzun yıllar bal sektöründe hizmet veren bir firmada Ar-Ge ve Kalite Direktörü olarak görev yaptı. Oğlunda yaşadığı bağışıklık sorunu dolayısıyla propolis ve arı sütü ile tanıştı. O zamanlar propolis ülkemizde üretilmiyordu ve araştırdığında bu ürünlerin ülkemize çoğunlukla Çin’den ithal edildiğini öğrendi. Oğluna vermeden önce ürünleri alıp kendi laboratuvarında analiz etti. Ülkemize Çin’den ithal edilen bu propolislere ağaçların yaprak, sap ve tomurcuklarının toz haline getirilerek katılmış olduğunu; ayrıca, maltodekstrin, silikon dioksit, çeşitli boyar maddeler gibi dolgu ve katkı maddeleri ile propolis çoğaltılabildiğini tespit etti. Maalesef ürün etiketleri doğru değil ve gerçek içerikleri beyan edilmiyor. Tanuğur da, bir arıcıdan rica etti ve kendisi üretmeye karar verdi. 6 ay kendi ürettiği propolis özütü ve arı sütünü kullandıktan sonra bu ürünleri tüm annelere ulaştırma hayaliyle yola çıktı. Türkiye’de daha önce üretilmeyen propolisi yine Türkiye’de ilk kez geliştirdiği “Sözleşmeli Arıcılık Modeli” ile üretmek ve proses yöntemini geliştirerek insan tüketimine uygun hale getirmek için, 2013 yılında KOSGEB destekli Ar-Ge projesi ile firmasını, Taylan Samancı ve Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu ile birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te kurdu.

Anadolu propolisinin farkı nedir?

Anadolu propolisi, piyasadaki diğer ürünlerle karşılaştırıldığında en az 5 kat daha yüksek antioksidan aktiviteye ve biyolojik aktiviteye sahiptir. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen çalışma sonucunda, Anadolu propolisinin nar suyundan 80 kat daha yüksek antioksidan aktiviteye sahip olduğu belirlenmiştir.

Tanuğur, bugün, ülkemizde ilk defa yerli üretimini başlattığı propolisi, yurt içinde BEE’O, yurt dışında ise BEE&YOU markalarıyla, besin içeriği ve biyolojik aktivitesini koruyarak kovandan sofraya prensibiyle tüketicilerine sunmaya devam ediyor. Türkiye’de kendi e-ticaret sitesi www.beeo.com.tr üzerinden ve 1500 perakende satış noktasında ürünlerini satışa sunan Tanuğur; Amerika’da ise yine kendi e-ticaret sitesi www.bee-and-you.com üzerinden ve ayrıca Amazon, Wallmart, E-bay’de ve 300 perakende satış noktasında ürünlerini tüketicilere sunuyor. Tüm bunlarla birlikte, Amerika, Kore, Almanya, Hollanda, İsveç, İngiltere, Avusturya, Kıbrıs, Suudi Arabistan ve Pakistan’a ürünlerini ihraç ederek, Anadolu propolisini bir dünya markası yapma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Propolis nedir?

Propolis, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladıkları antioksidan maddelerden fenolik ve flavonoidlerden meydana gelen doğal bir arı ürünüdür. Arı petek gözlerini önce propolis ile kaplar sonra üzerine balını, polenini, arı sütünü koyar. Böylece arının ürünleri de kovanda bozulmadan saklanır.

Beslenmemize nasıl dahil edebiliriz?

Propolisi damla olarak veya arı sütü ham bal ile karışım halinde tüketebilirsiniz. Propolisi yetişkinler 20-80 damla, çocuklar 10-40 damla tüketebilirler. Arı sütlü ham ballı karışım ürünlerden de günde en az 1 tatlı kaşığı tüketilmesi tavsiye edilmektedir.