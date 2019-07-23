Arı sokarsa ne yapılmalı? Arı sokması doğal tedavisi

Yaz aylarında açık havada karşılaşılan ve ısırmasından korkulan bir hayvandır arı. Bazı durumlarda arı sokması ciddi saplık sorunlarına yol açabilir. Peki arı sokması durumunda ne yapılmalı? Arı sokması evde doğal tedavisi nedir?

Arı sokarsa ne yapılmalı?

Arı sokması durumunda ilk yapacağınız iş iğneyi çıkartıp, enfeksiyonun artmamasına karşı yarayı su ve sabun kullanarak temizlemek olacaktır. Yarayı temizledikten sonra paylaştığımız bu basit malzemeler ile ağrıyı ve acıyı hafifletebilirsiniz. Ancak dediğimiz gibi ilerleyen bir alerji belirtisi durumunda doktora başvurmanızda fayda var.

Lavanta yağı

Lavanta yağı, arının zehrini kolayca bertaraf edebilir. Arının soktuğu bölgeye 1-2 damla lavanta yağı damlatın. Birkaç dakika sonra ağrı ve acı geçmeye başlayacak.

Karbonat ve sirke

Bir miktar karbonatı, sirke ve suyla macun kıvamına gelecek şekilde karıştırın. Elde ettiğiniz macunu, sokulan bölgeye sürüp 30 dakika bekleyin. Karbonat ve sirke, arının iğnesinde bulunan asidi etkisiz hale getirecek ve acı hissini alacaktır.

Sarımsak

1-2 diş sarımsağı suyunu salana kadar ezip, yaranın üstüne bastırın. Daha sonra, nemli bir bez veya havluyla kapatıp 20-30 dakika bekleyin. Bandajı çıkardıktan sonra yarayı suyla durulayın.

Soğan

Soğan arı sokması dahil pek çok böcek ısırığına iyi gelir. Bir soğanı ortadan ikiye bölün ve sulu kısmını yaranın üstüne bastırın. Ağrının ve acının çok kısa bir süre sonra geçtiğini göreceksiniz.